Arpor (Orogel), +200% fatturato Policoro

(ANSA) - MATERA, 18 GIU - Dal 2009 - quando la cooperativa agricola Arpor, "azienda facente parte del sistema Orogel", acquisì lo stabilimento di Policoro (Matera) per la coltivazione e la produzione di vegetali e frutta - al 2019 il fatturato è cresciuto del 200%, passando da circa 13 a 39,5 milioni di euro.

Il dato è stato fornito oggi, a Matera, in una conferenza stampa, durante la quale sono stati annunciati "nuovi investimenti per circa 28 milioni di euro per il quadriennio 2019-2022".