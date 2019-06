Anarchici sulla torre degli Asinelli, due denunce

Un 35enne e un 33enne sono stati denunciati ieri sera dalla Digos di Bologna dopo essere entrati nel tardo pomeriggio nella Torre degli Asinelli, uno dei simboli di Bologna.

I due, noti in ambiente anarchico, dovranno rispondere di invasione di edifici, accensione pericolosa aggravata, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato, poiché commesso su bene di interesse storico. Secondo quanto ricostruito dalla polizia avrebbero danneggiato una finestra del monumento per appendere uno striscione in segno di solidarietà a due detenute in carcere all'Aquila in regime di 41 bis, e avrebbero anche acceso un fumogeno. Durante questa azione dimostrativa in piazza di Porta Ravegnana si sono radunati altri giovani di area anarchica che sono rimasti fino alle 21.30 circa causando disagi al trasporto pubblico.