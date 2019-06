Premio Marietta, i cinque piatti finalisti

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GIU - Nella vita fanno altro ma per un giorno si ritroveranno tutti a fare la stessa cosa: cucinare e provare a conquistare un ambito premio con una ricetta ispirata al manuale di cucina dell'Artusi. Sono i cinque provetti cuochi finalisti del Premio Marietta, impegnati a Forlimpopoli domenica 23 giugno.

I finalisti arrivano da tutta Italia: Angela Allegra casalinga, residente a Catania, presenta i 'Maccheroni freschi al profumo di finocchietto con sugo di alici'; Giuseppe Bonometti, pensionato di Flero (Brescia) cucina 'Mereconde non mareconde'; Maria Teresa Forzoni, dipendente pubblica di Arezzo, li sfida con 'Il parmigiano non è previsto'; Roberto Gracci, serramentista di Massarosa (Lucca), prepara i 'Cappelletti lucchesi in riviera'; Claudio Segreto, impiegato amministrativo di Milano, arriva con la sua 'Pasta alla grassa secondo Francesca'.