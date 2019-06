Botte, minacce e persecuzioni, denunciato

Aggressioni e minacce di morte durate oltre un mese e che hanno coinvolto anche i familiari. Un giovane di 20 anni, nel Reggiano, dovrà rispondere di percosse, violenza privata e atti persecutori. Dopo che i genitori della vittima, un 18enne, hanno denunciato tutto ai carabinieri.

È successo a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, dove da aprile scorso la vittima aveva cominciato a essere derisa e minacciata di morte senza alcun apparente motivo. E addirittura in un'occasione il prepotente ragazzo non ha esitato a picchiare il 18enne all'esterno di un locale pubblico del paese. Infine, una sera, dopo aver insistentemente suonato il citofono dell'abitazione della sua vittima, ha minacciato la madre - che si era affacciata dal balcone - dicendole che avrebbe ammazzato il figlio.