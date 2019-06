Trattore si ribalta, persona morta

Un infortunio mortale si è verificato poco prima delle 14 a Vetto lungo la 513 Provinciale, due chilometri dopo Vetto scendendo verso Canossa, nel Reggiano. Stando ai primi accertamenti, si tratterebbe di una persona deceduta a seguito del ribaltamento del trattore finito sulla Provinciale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castelnovo Monti, gli uomini della medicina del lavoro dell'Asl di Scandiano e i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ora i carabinieri indagano sull'accaduto per chiarire i contorni della tragedia.