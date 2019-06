2-0 al Piacenza, Trapani promosso in B

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - E' il Trapani la ventesima squadra del prossimo campionato di serie B. I siciliani hanno conquistato la promozione nel torneo cadetto battendo il Piacenza per 2-0 nella finale di ritorno dei playoff A (0-0 all'andata) nel match giocato questa sera a Trapani. Reti di Nzola al 21' pt e di Taugourdeau al 39' st I giocatori della squadra granata dieci giorni fa avevano messo in mora la società perché non ricevono lo stipendio da oltre due mesi ma avevano arantito comunque il massimo impegno. Così è stato.