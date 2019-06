In difficoltà in nelle acque della chiusa, salvati da Vvf

Nonostante il divieto di balneazione due persone sono scese in acqua nella Chiusa di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, nella serata di ieri, non riuscendo poi a tornare a riva a causa della corrente molto forte dell'acqua. A salvarle l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Intorno alle 20.15 è stata allertata la centrale operativa del 115: un uomo ha segnalato la presenza di due persone in difficoltà in acqua. Le squadre con abilitazione Atp (autoprotezione ambiente acquatico), Sa (soccorso acquatico di superficie) e Saf (speleo alpino fluviale) e il nucleo sommozzatori del comando di via Ferrarese hanno raggiunto la Chiusa e, una volta individuati i due in difficoltà, li hanno portati a riva, facendoli salire su un gommone. Un'operazione coordinata da personale in acqua e a terra. L'intervento si è concluso alle 21.35, sul posto anche 118 e polizia locale.