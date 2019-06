Coppola e Stone ospiti a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Francis Ford Coppola (presenterà il final cut di 'Apocalypse now'), Oliver Stone (per 'The doors') e Jane Campion (per 'Lezioni di piano') saranno tra gli ospiti attesi a 'Sotto le stelle del cinema', il cartellone di 56 serate di film a Bologna, in piazza Maggiore, dal 17 giugno al 14 agosto. Previsti cicli su nuovi restauri di film e retrospettive dedicate, tra gli altri, alle 'Donne che hanno fatto grande il cinema', 'Classici degli anni '90', Jean Gabin e i fratelli Pupi (sarà festeggiato per gli 80 anni) e Antonio Avati. Attesi anche Claude Lelouch, che presenterà il suo 'Un uomo, una donna', con il direttore del festival di Cannes Thierry Fremaux; Nicolas Winding Refn per 'Drive', Lina Wertmuller per 'Pasqualino settebellezze', Nicolas Seydoux per 'Il piacere' di Max Ophuls, Michel Ocelot per 'Dilili a Parigi', oltre ad Alice Rohrwacher, Matteo Garrone, Riccardo Scamarcio, Paola Cortellesi e Riccardo Milani.