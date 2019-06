Al via treni 'Rock' e 'Pop' in E-R

(ANSA) - RIMINI, 14 GIU - Al via, sui binari dell'Emilia-Romagna, le corse dei nuovi treni 'Rock' e 'Pop' dedicati, in particolare, al trasporto regionale e pendolare. Il primo convoglio 'Rock' e il primo 'Pop' sono partiti da Piacenza e da Rimini per incontrarsi a Bologna..

Nel dettaglio 'Rock' è un treno a doppio piano che potrà ospitare 1.400 persone con oltre 700 sedute nella composizione più lunga mentre 'Pop' è un treno mono-piano e trasporterà circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere nella versione a 4 casse, e circa 400, con 200 sedute, in quella a 3 casse.

Sono complessivamente 86 - 39 'Rock' e 47 'Pop' - i nuovi treni destinati all'Emilia-Romagna e la cui consegna proseguirà fino ai primi mesi del 2020. Oltre il 40% dei convogli sarà sui binari prima della fine dell'estate, circa l'80% entro dicembre, il 100% nei primi mesi del 2020 e, insieme ai 'Vivalto' e agli 'Etr 350' entrati in servizio negli ultimi tre anni, completeranno il rinnovo della flotta regionale dell'Emilia-Romagna.