A Forlimpopoli torna la festa Artusiana

(ANSA) - FORLIMPOPOLI (FORLÌ-CESENA), 14 GIU - Nove giorni in compagnia dei sapori di Pellegrino Artusi. Appuntamento a Forlimpopoli, sua città natale, con la 23/a edizione della Festa Artusiana. In programma dal 22 al 30 giugno l'evento propone degustazioni, incontri, laboratori del gusto, concerti, spettacoli, mostre sul tema del cibo, una sessantina di ristoranti con in carta almeno due ricette ispirate alla tradizione artusiana (184 le ricette ispirate al gastronomo) e ben 2620 posti a sedere. Fil rouge di questa edizione è la "cucina di casa", tema del convegno di apertura (sabato 22 ore 17 a Casa Artusi) con Massimo Montanari, Alberto Capatti, Marco Dalla Rosa, Carol Povigna, Gian Franco Gasparini, Carlo Cambi. E ancora i Premi Marietta ad Honorem al giornalista Carlo Cambi e il tegliaio Maurizio Camilletti, il premio Marietta riservato a cuochi dilettanti, i sapori d'Europa (Rovigno e Villeneuve-Loubet in Francia), il mercato dell'artigianato gastronomico, gli eventi sul cibo nei secoli al Museo Archeologico.