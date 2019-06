Euro U.21: Italia-Spagna, tutto esaurito

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - Tutto esaurito per Italia-Spagna, la partita inaugurale dell'Europeo Under 21: domenica 16 allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna ci saranno quindi 28.310 spettatori ad assistere all'esordio degli azzurri del ct Di Biagio nel torneo. Nell'intento di agevolare i tifosi, fa sapere la Figc con una nota, i botteghini dello stadio bolognese resteranno comunque aperti per coloro che desiderassero acquistare i tagliandi per l'incontro Italia-Polonia di mercoledì 19 giugno (ore 21) sempre a Bologna.Intanto continua la prevendita per assistere alle altre partite del torneo: per la finale del 30 giugno a Udine ci si avvia verso il sold out, rimangono a disposizione posti di tribuna e di curva. Richieste rilevanti anche per l'altra partita, contro il Belgio del 22 giugno a Reggio Emilia. Complessivamente è stata superata la quota di 150.000 biglietti venduti, di cui oltre 10.000 all'estero.