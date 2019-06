Sport, sabato il primo Para-Day

(ANSA) - BOLOGNA, 12 GIU - Sarà Giusy Versace ad inaugurare la prima edizione del 'Para-Day' la manifestazione, organizzata dalla polisportiva I Bradipi in collaborazione con il Cip di Bologna, dedicata alle specialità sportive paralimpiche che si svolgerà sabato a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Handbike, sitting volley, scherma, calcio camminato: tanti sport nei quali si cimentano anche atleti che si stanno preparando le prossime Paralimpiadi di Tokyo del 2020. Tra i campioni presenti al Palasavena anche Federico Mancarella per la canoa, Emanuele Lambertini della Zinella San Lazzaro per la scherma ed Eleonora Sarti campionessa di arco che ha già raggiunto la qualificazione per le prossime paralimpiadi.