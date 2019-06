Gatto selvatico sull'Appennino bolognese

Un raro esemplare di gatto selvatico è stato avvistato sull'Appennino bolognese. L'animale è stato 'catturato' da una foto-trappola per monitorare i lupi.

I fotogrammi, nei quali si vede il passaggio del felino vicino a un albero, sono stati sottoposti dalla polizia locale della città metropolitana e a esperti come Mauro Delogu e Carmela Musto della clinica universitaria di Ozzano e a Edoardo Velli dell'Ispra ed è arrivata la conferma dell'identificazione. Il gatto selvatico (Felix silvestris) è distribuito in Italia in tutta l'area centro-meridionale, in Sicilia e in Sardegna, manca da gran parte delle Alpi e per l'Appennino settentrionale le segnalazioni degne di nota sono sempre state scarse e frammentarie. Nel bolognese i suoi avvistamenti sono sporadici e recenti: due lo scorso anno.