Ecco l'omaggio di Scorsese a Dylan

Da 'Mr. Tambourine man' fino a 'Knockin on heaven's door' passando per 'Blowin'in the wind' e molti altri brani immortali: Martin Scorsese ha reso omaggio al suo amico Bob Dylan con il film documentario 'Rolling Thunder Revue'. Oltre due ore e mezza di immagini inedite e testimonianze sul tour di 27 date che, tra l'autunno del 1975 e la primavera del 1976, vide protagonisti attraverso alcune città degli States Bob Dylan e un gruppo di artisti come Joan Baez, Roger McGuinn, Joni Mitchell, Ramblin' Jack Elliott, Scarlet Rivera, Mick Ronson e il poeta Allen Ginsberg. Il film è stato proiettato in anteprima mondiale all'Arena Puccini di Bologna e in altre 19 città di altri paesi del mondo, prima di sbarcare su Netflix che lo ha prodotto. 'Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese' racconta un piccolo tour spontaneo, imprevisto e imprevedibile, con cui riallaccia il contatto umano, quasi intimo, con il pubblico. Dei piccoli concerti ma con delle grandissime scoperte.