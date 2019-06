Bankitalia, 2019 a rischio per l'E-R

Un 2019 sul quale "prevalgono rischi al ribasso legati alle recenti spinte protezionistiche e all'incertezza sull'evoluzione del quadro economico e politico nazionale". È la previsione del rapporto regionale sull'economia dell'Emilia-Romagna a cura della Banca d'Italia. "Non siamo molto ottimisti", ammette il direttore della sede di Bologna, Maurizio Rocca: "Questa regione è un sistema aperto, che si basa molto sull'export e il contesto esterno mostra fattori preoccupanti". In particolare a pesare saranno la crisi dei dazi tra Usa e Cina e la Brexit, senza dimenticare l'instabile quadro politico italiano. Tra i dati del 2018 contenuti nel rapporto, spiccano l'espansione di produzione e ordini e un calo del commercio, che per la prima volta ha riguardato anche la grande distribuzione.