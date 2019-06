A Bologna il film de Lo Stato Sociale

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - L'anteprima del doc 'La piazza della mia città-Bologna e lo Stato Sociale', sulla omonima band bolognese - che sarà presente -, aprirà il 12 giugno il Pop up Village, il giardino con gelsi e bambù allestito fino al 31 luglio nel centro storico, in via Montegrappa, davanti al Pop up cinema Medica Palace.

Un'area per il pubblico prima e dopo l'orario delle proiezioni, un progetto presentato alla stampa dal direttore artistico di Biografilm festival Andrea Romeo e dall'assessore alla cultura del Comune Matteo Lepore. Ogni sera a mezzanotte il Medica diventerà una 'Midnight arena' in cui recuperare o scoprire grandi film, da 'Bohemian Rhapsody' a 'A star is born', da 'Spiderman-Far from home' a 'La bambola assassina'. Per l'occasione il Village ospiterà le proposte gastronomiche di realtà gourmet itineranti. Il film con protagonista la band, prodotto da The Culture Business e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, sarà distribuito nelle arene ad agosto e in autunno nelle sale.