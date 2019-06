Operaio cade in tombino, soccorso

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - E' caduto - intorno alle 15.45 - in un tombino di scarico d'acqua profondo circa tre metri nei pressi di un cantiere vicino al suo abituale luogo di lavoro a Ripoli, località del comune di San benedetto Val di Sambro, nel Bolognese. Protagonista della vicenda, un operaio, soccorso dai Vigili del Fuoco intervenuti con due squadre, il nucleo Speleo-Alpino fluviale e con due Auto Pompa Serbatoio insieme a diversi fuoristrada per il soccorso in ambiente impervio.

Calati all'interno del pozzo, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a imbragare la vittima e, con funi e attrezzature specifiche, sono riusciti a riportarlo in superficie. L'uomo è stato affidato ai sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale con l'eliambulanza.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale del 118 sono intervenuti anche i Carabinieri.