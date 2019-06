Mondiali donne, Panini, 8 nuove figurine

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - La Panini ha realizzato otto nuove figurine extra per completare la rosa della Nazionale italiana nell'album dedicato ai Mondiali di calcio femminile. Nella collezione, uscita due mesi fa e dedicata alle 24 squadre che partecipano al torneo, sono infatti previste per ogni squadra 17 giocatrici. Un numero di figurine che, come da tradizione, non è esaustivo in quanto soggetto a subire cambiamenti, a causa di imprevisti come infortuni o convocazioni successive. A tempo di record, l'azienda di Modena ha così realizzato 8 nuove figurine, riguardanti Chiara Marchitelli e Rosalia Pipitone (portiere), e poi Lisa Boattin e Linda Tucceri Cimini (difesa), Laura Fusetti, Martina Rosucci e Annamaria Serturini (centrocampo) e Stefania Tarenzi (attacco).