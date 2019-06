Il centrosinistra perde Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - Il Pd difende Reggio Emilia e

Cesena, ma perde Ferrara e Forlì. Per Ferrara, dove il

luogotenente di Salvini Alan Fabbri è il nuovo sindaco, è un

risultato storico: le forze di sinistra avevano sempre espresso

il sindaco ininterrottamente dal dopoguerra. Sono questi gli

ultimi verdetti delle elezioni comunali, il cui primo turno era

andato in scena due settimane fa, sancendo la conferma di Gian

Carlo Muzzarelli a sindaco di Modena.



Fabbri, già sindaco di Bondeno e candidato per la Lega in

Regione Emilia-Romagna, aveva un considerevole vantaggio già al

primo turno e l'ha spuntata con il 56% dei consensi.

A Reggio Emilia, invece, il sindaco Pd Luca Vecchi (che come

Fabbri si era fermato a pochi passi dalla vittoria al primo

turno) ha centrato una conferma mai in discussione, con un

consenso pari 63%.

Più combattuti, invece, i ballottaggi in Romagna. L'ex

deputato Pd Enzo Lattuca ha vinto a Cesena con il 55%, mentre a

Forlì Gian Luca Zattini, civico sostenuto dalle liste di

centrodestra ha confermato il vantaggio del primo turno,

diventando sindaco con il 52%.

Il centrosinistra difende anche Carpi, dove Alberto Bellelli,

nonostante un periodo che ha proceduto le elezioni molto

tribolate, ha centrato una larga riconferma. Nel Modenese, il Pd

si conferma anche Maranello con Luigi Zironi e Castelfranco

Emilia con Giovanni Gargano, mentre una storica sconfitta arriva

a Mirandola, conquistata da Alberto Greco per il centrodestra. A

Molinella (Bologna) largo bis per l'uscente Dario Mantovani, Pd.

Nel Ferrarese il centrodestra esulta anche a Copparo dove

Fabrizio Pagnoni diventa sindaco, mentre ad Argenta il

centrosinistra ottiene una vittoria al fotofinish: Andrea

Baldini è eletto con il 50,2%, con 35 voti di vantaggio sul suo

sfidante.



Rimane al centrosinistra anche il Comune forlivese di

Savignano sul Rubicone grazie all'affermazione di Filippo

Giovannini.



Particolare, infine, il caso di Casalgrande (Reggio Emilia)

dove a sfidarsi erano il sindaco uscente Alberto Vaccari e

Giuseppe Daviddi, uscito dal Pd in polemica con

l'amministrazione che si è candidato con una lista civica

sostenuto da una parte dell'ex maggioranza: Daviddi è stato

eletto sindaco col 51% e un margine di un centinaio di voti.