'Festival della lentezza', 5/a edizione

(ANSA) - PARMA, 10 GIU - Tre giorni in cui il tempo scorrerà diversamente dal solito: è il 'Festival della lentezza', giunto alla quinta edizione, in programma alla Reggia di Colorno (Parma) dal 14 al 16 giugno. 'Il tempo che aggiusta le cose' è il tema di questa edizione, che prevede incontri, conferenze e interviste con - tra gli altri - Francesco Guccini, Vinicio Capossela, Michela Murgia, Massimo Recalcati, Vito Mancuso e Marco Bellocchio.

Sono oltre cinquanta gli incontri in programma, che affronteranno temi come 'Riparare il mondo' e 'Riparare lo spirito'. Non mancheranno appuntamenti pensati per i più piccoli (il Festival è rivolto in particolare alle famiglie), mostre fotografiche, un mercato di artigiani e prodotti di cibi a km zero, degustazioni. Tra gli appuntamenti più attesi, sabato sera la proiezione, a 44 anni dalle riprese, del film documentario 'Matti da slegare' di Marco Bellocchio e Silvano Agosti, mentre Francesco Guccini sarà intervistato domenica pomeriggio dal giornalista e scrittore Federico Taddia.