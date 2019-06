Casini, Pd non miri ad autosufficienza

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - "Bonaccini ha lavorato benissimo, è stato uno dei migliori governatori, però chi non teme in questo caso è un pazzo". Così l'ex presidente della Camera e senatore Pierferdinando Casini, ha risposto a chi gli chiedeva se dopo gli ultimi risultati elettorali della Lega e del centrodestra c'è da temere per le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna. Casini, insieme all'ex ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti, è intervenuto a Bologna in occasione del convegno "Il Partito Popolare a Bologna: 100 anni dopo".

Per quanto riguarda l'esito dei ballottaggi una cosa è certa, "nessuno ha la possibilità di autosufficienza, vediamo qua in Emilia-Romagna, per fortuna Modena e Reggio Emilia sono andate bene, ma Ferrara e Forlì hanno segnato una inedita vittoria del centrodestra. Questo significa che se il Pd si coltiva l'illusione dell'autosufficienza sbaglia clamorosamente".