A Bologna torneo '33bk streetball tour'

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GIU - Il Parco di San Lazzaro di Savena (Bologna) ospiterà dal 14 al 16 giugno la tappa di '33 bk streetBall Tour', il torneo di basket di cui è testimonial l'ex azzurro Gek Galanda. Il torneo è rivolto sia alle categorie maschili (seniores, under 18, 16 e 14) che femminili (seniores e under 16) ed ospiterà anche le finali regionali under 16 e under 18, maschili e femminili, della Fip (federazione pallacanestro).

Nei tre giorni sono previsti anche spettacoli come Dunk Italy di Polle Dance ed il Three Point Contest, oltre a dj set e live music, ed un'area food&beverage. "Sarà una festa del basket - ha detto Galanda presentando la manifestazione - perché vogliamo dare credibilità a questo movimento, per una disciplina che nel 2020 sarà inserita tra le specialità delle olimpiadi di Tokyo".

"Lo scopo è trasformare una attività ludica come questa del campetto in una disciplina sportiva - ha aggiunto Dino Meneghin - in uno sport in cui non si cerca il campione, ma in cui tutti vogliono divertirsi".