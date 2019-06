Cavallette in Sardegna, api a Bologna

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Prima l'allarme delle cavallette in Sardegna, che secondo la Coldiretti a milioni stanno devastando le campagne tra Ottana, Iscras e Bolotana e in particolare modo Orani nel nuorese. Poi nuova allerta insetti sempre dall'associazione degli agricoltori: con il caldo e allarme per gli sciami di api che a Bologna hanno preso casa nel sottotetto della famosa biblioteca dell'Archiginnasio a pochi passi da Piazza Maggiore, nel pieno centro. Situazione risolta nella città con l'aiuto indispensabile dei Vigili del Fuoco, hanno provveduto a recuperare le api, collocandole in un'arnia.

Per quanto riguarda la Sardegna, la Coldiretti sottolinea che nel nuorese le aziende agricole interessate all'invasione delle cavallette si ritrovano senza pascoli e con le case invase. La presenza massiccia degli insetti sta facendo terrà bruciata di pascoli e foraggio ma infastidiscono anche le persone invadendo cortili e case coloniche.