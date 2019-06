Scontro auto-moto nel Bolognese,un morto

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GIU - Un uomo di 36 anni è morto in un incidente stradale avvenuto verso le 17.30 a Crevalcore, nel Bolognese. Dalle prime informazioni, si è trattato di uno scontro fra un'auto e una moto e ad avere la peggio è stato il centauro. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state portate all'ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità.

Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale dell'unione Terre d'Acqua che, per consentire soccorsi e accertamenti, ha chiuso provvisoriamente al traffico il tratto della strada provinciale 1, tra la rotonda di via Guisa e via Di Mezzo Levante.