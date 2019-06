Migranti, hub Mattei chiude per lavori

L'hub di via Mattei a Bologna che ospita i migranti richiedenti asilo nei prossimi giorni si svuoterà per lavori di ripristino strutturale e gli ospiti saranno smistati Emilia e Sicilia. A darne annuncio è il prefetto di Bologna Patrizia Impresa che in un'intervista all'edizione locale del Resto del Carlino spiega: "Occorrono interventi di manutenzione straordinaria". Nessuna ipotesi ancora per i tempi di durata dei lavori.

Gli uomini adulti, 144, saranno trasferiti a Caltanissetta, mentre sei donne adulte, due nuclei familiari e cinque ospiti già con protezione internazionale andranno in centri della regione. Fp Cgil e Cgil Bologna giudicano "gravissimo" apprendere della chiusura dell'hub da un'intervista e si chiedono "che fine faranno" i lavoratori. Il dubbio, affermano, è che "la strategia sia quella di smantellare in tutti i modi possibili tutto ciò che in questi anni si è orgogliosamente costruito sul territorio per l'accoglienza, l'integrazione e il rispetto dei diritti dei migranti".