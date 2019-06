Droga: 400 piante di marijuana, 4 arrest

Quasi quattrocento piante di marijuana e cinque chili di 'erba' pronta da spacciare sono costati l'arresto per droga a quattro uomini. Sono finiti al carcere delle Novate di Piacenza con le accuse di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti: i carabinieri durante un controllo sull'auto di due di loro, avevano trovato 530 infiorescenze. Così, controllando le rispettive abitazioni in provincia, si è scoperta una serra artigianale professionale, gestita da altri due complici finiti anche loro in manette.