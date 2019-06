Csm: Zingaretti, da Lotti non illegalità

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Luca mi ha assicurato che non ha commesso alcun atto di illegalità, Aspettiamo che esca la verità. I giudici indaghino, da noi avranno solo supporto e sostegno in questa vicenda". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo a 'Repubblica delle Idee' in corso a Bologna, riferendosi a un incontro avuto con Luca Lotti, riguardo la vicenda del Csm esplosa negli ultimi giorni.