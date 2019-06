Il nuovo volo diretto Bologna-Philadelphia, della compagnia American Airlines è stato inaugurato oggi all'aeroporto Guglielmo Marconi del capoluogo dell'Emilia-Romagna.

Lo scalo bolognese sarà collegato per tutta la stagione estiva al Philadelphia International Airport, il principale hub della compagnia nel Nord-Est degli Usa, dal quale è possibile proseguire senza ulteriori scali verso numerose destinazioni tra Usa, Canada, Caraibi e Messico. La novità è stata festeggiata oggi, in occasione dell'arrivo e della successiva partenza del primo volo American Airlines con diverse iniziative, concluse con il 'water cannon salute' (o battesimo dell'acqua) al volo in partenza con i mezzi dei vigili del fuoco che hanno aggiunto all'acqua due coloranti alimentari, uno rosso e uno blu, per un effetto scenografico in perfetto tono con la livrea della compagnia.

I nuovi voli stagionali saranno disponibili da giugno a settembre e verranno operati da aeromobili Boeing 767-300.