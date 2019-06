Scomparso a Piacenza, ritrovato sta bene

E' stato trovato sano e salvo l'operaio artigiano di 64 anni, Gian Paolo Bertuzzi, che da quasi una settimana era misteriosamente scomparso dalla sua abitazione di Piacenza, dove vive con la famiglia. Nel pomeriggio i carabinieri della stazione di Rivergaro (Piacenza) lo hanno rintracciato in un campeggio a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. L'uomo sta bene e al momento lo stanno ascoltando in caserma, ma dalle prime informazioni si tratterebbe di un allontanamento volontario. Della scomparsa si era parlato anche nella trasmissione 'Chi l'ha visto'. Il 5 giugno era stata ritrovata la sua auto abbandonata sul molo di Ancona, con una ruota bucata e una lama sporca di sangue nell'abitacolo.