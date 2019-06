Primo raccolto dell'orto urbano all'ospedale Maggiore

Un orto urbano di 12 metri quadrati distribuiti in dieci contenitori in legno trattati per la coltivazione di piante aromatiche e varietà vegetali stagionali; tre panchine, una fontana e un percorso pedonale dedicato, accessibile anche ai disabili, per completare l'installazione verde, uno spazio rilassante e di socializzazione a disposizione di cittadini e operatori. È arrivato il primo raccolto di primavera nell'orto 'Seminare coesione' inaugurato il 12 settembre scorso all'Ospedale Maggiore di Bologna. Ne dà notizia l'Ausl Bologna sul suo sito.

All'Ospedale Maggiore di #Bologna abbiamo il primo raccolto dell'orto urbano per @CucinePopolari #SeminareCoesionehttps://t.co/zRAlVIhFyB — Azienda USL Bologna (@AUSLBologna) 7 giugno 2019

A raccoglierne i frutti c'erano il presidente dell'associazione Andromeda, Enrico Paolo Raia, e Roberto Morgantini, vicepresidente di 'Piazza Grande' e ideatore di 'Cucine popolari', recentemente nominato commendatore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per il suo prezioso contributo alla promozione di una società solidale e inclusiva". E proprio alle Cucine popolari andranno i frutti del raccolto.