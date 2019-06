Problemi stadio Imolese, Ghirelli preme

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - La possibile non iscrizione dell'Imolese calcio al prossimo campionato, a causa della non puntuale tempistica nei lavori di adeguamento alle norme Uefa dello stadio, è un tema che il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli segue con enorme preoccupazione. "Non posso pensare che una società virtuosa come l'Imolese, fiore all'occhiello della nostra Serie C, corra questo rischio inaccettabile. Sono pronto a venire a Imola per discuterne" afferma il numero uno della Lega Pro rivolgendosi alla Sindaca Manuela Sangiorgi e al Presidente dell'Imolese Lorenzo Spagnoli.