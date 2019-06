Parigi-Modena in bici,arrivo in Maserati

(ANSA) - MODENA, 6 GIU - Si è conclusa a Modena, davanti alla sede della Maserati, l'iniziativa 'Parigi-Modena', che ha visto 25 ciclisti protagonisti della sesta edizione dell'evento benefico: un euro donato all'associazione Reves, che permette di realizzare i sogni di bambini gravemente malati, per ogni chilometro percorso da ciascun partecipante. I venticinque ciclisti si sono presentati ai cancelli dello stabilimento Maserati di via Ciro Menotti dopo mille chilometri. Tra di loro, il ct della Nazionale Davide Cassani, il ciclista Niccolò Bonifazio, gli ex Alessandro Ballan e Marco Velo e poi José Miguel Antúnez, ex capitano della Nazionale spagnola di basket, lo chef stellato Andrea Sarri e Matteo Panini, titolare del Museo Panini di Modena.

Il gruppo dei 25 partecipanti al Tour benefico è stato scortato lungo tutto il percorso da una flotta composta da Maserati Levante, Ghibli e Quattroporte.