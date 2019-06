Dtm: Dovizioso in pista a MIsano

Andrea Dovizioso in pista con l'Audi, il compagno di squadra della Ducati, Danilo Petrucci e Alex Zanardi, ospiti, insieme ad altri protagonisti del mondo dei motori internazionali. Si presenta ricco il parterre del campionato Dtm che farà tappa, nel week-end, a Misano Adriatico, nel Riminese. Mentre Dovizioso abbandonerà per qualche ora la sua Ducati, scendendo sull'asfalto al volante di una Audi nelle due gare in programma nel fine settimana, Petrucci - altro Ducatista e vincitore della gara al Mugello di domenica scorsa - sarà presente, venerdì, per sostenere il suo compagno di team.

Sabato, poi, toccherà al quattro volte medaglia d'oro alle Paralimpiadi e due volte campione IndyCar, Alessandro Zanardi, tornare sul circuito dedicato a Marco Simoncelli dove, lo scorso anno, ha ottenuto, in Dtm, un ottimo quinto posto.