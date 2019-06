Basket: 96 squadre a torneo 4vs4 Bologna

Novantasei squadre e circa 600 giocatori si sfideranno a Bologna, dal 10 giugno al 17 luglio, per il torneo di 'Street basket 4vs4' dei Playground giunto alla terza edizione, promosso dall'associazione 'Not in my house', con il supporto di Emilbanca, Comune, Csi e Fip.

Saranno 6 le zone (conference) dove si svolgerà il torneo: Casalecchio di Reno, Bologna (Meloncello e Velodromo), Castelfranco Emilia, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena, Anzola dell'Emilia, competizione rivolta a tutti gli appassionati, over 16, di basket.

Le prime due squadre classificate di ogni conference accederanno alla finale, in piazza VIII agosto, dal 15 al 17 luglio, con la partecipazione anche di squadre femminili, oltre 50 ragazze. In palio kit di abbigliamento sportivo (borse, tute e scarpe) offerte da Backdoor. Alle finali dello scorso anno gli spettatori furono otre tremila. Lo 'Street basket 4vs4' si gioca in una sola metà del campo con due squadre di quattro giocatori ciascuna.