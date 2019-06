Scomparso da Piacenza, l'auto trovata ad Ancona

La Polizia ha trovato al porto di Ancona, in zona Mandracchio, il pick-up di un operaio artigiano, Gian Paolo Bertuzzi, che vive alle porte di Piacenza e di cui si sono perse le tracce dal primo giugno. All'interno del veicolo sarebbe stato rinvenuto un coltello sporco di sangue. Sono in corso accertamenti. L'uomo, 64 anni, venerdì doveva tornare a casa dopo il lavoro in un'azienda della zona ma non è mai arrivato e il suo telefono cellulare squillava a vuoto. I carabinieri di Bobbio (Piacenza) avevano anche diffuso le foto dello scomparso.