Il premio Artusi 2019 a Lidia Bastianich

Va a Lidia Bastianich l'edizione 2019 del Premio Artusi, il riconoscimento attribuito dal Comune di Forlimpopoli, patria natale di Pellegrino Artusi, a coloro che si distinguono per l'originale contributo sul cibo.

Italo-americana, ristoratrice di successo negli Stati Uniti, celebre volto televisivo oltreoceano, autrice di numerosi best seller, grande appassionata di cucina italiana, il premio le viene assegnato "quale cuoca, scrittrice e imprenditrice, per la straordinaria vita personale e professionale che costituisce un caso esemplare di italiana di successo nel mondo", si legge nella motivazione. La cerimonia di premiazione è prevista per lunedì 2 dicembre a Casa Artusi a Forlimpopoli. Nel corso della Festa Artusiana (22-30 giugno), invece, sono assegnati i Premi Marietta ad Honorem al giornalista Carlo Cambi e a Maurizio Camilletti.