Il mondo dei maghi ricorda Alberto Sitta

(ANSA) - BOLOGNA, 5 GIU - Il mondo dell'illusionismo si ritrova a Bologna sabato 8 giugno per ricordare Alberto Sitta (in arte Chun Chin Fu), fondatore del Club magico italiano, una sorta di Federazione che associa i più prestigiosi artisti italiani del mondo della 'magia', a 100 anni della nascita e 30 dalla scomparsa.

Saranno presenti Arturo Brachetti, il Mago Forest, Raul Cremona, Marco Berry, Sergio Bini Bustric, Fulvio de Nigris (Casa dei Risvegli), Walter Rolfo di Masters of Magic e tanti altri esponenti della cultura storica di illusionisti italiani e storici del settore.

Alla conferenza stampa prevista per le 11.30 al Centro Civico Lino Borgatti, seguirà una giornata dedicata agli addetti ai lavori e agli organi di informazione.