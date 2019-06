Canapa Festival invita Matteo Salvini, 'Basta pregiudizi'

"Siamo convinti che le obiezioni sollevate contro la canapa siano frutto di pregiudizi, quindi vorrei lanciare un invito al ministro Salvini: venga a esporci le sue ragioni e noi saremo lieti di illustrargli dati scientifici, non ideologie". A tendere la mano al leader della Lega è Claudio Petrini, direttore artistico di Canapa Festival, che torna per la quarta edizione al parco fluviale di Castrocaro Terme (Forlì-Cesena) dal 7 al 9 giugno. Alla serata finale dell'evento, dedicata a Lucio Battisti, sarà ospite Mogol.

"La sentenza della Cassazione non cambia nulla a livello legislativo", sottolinea Petrini: "La legge definisce già i limiti di cosa è drogante e non vorremmo che una campagna di demonizzazione e censura, che si fonda su una sentenza tutta da interpretare, non nasconda invece un attacco a una filiera in forte crescita".