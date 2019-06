Droga e prostituzione, arresti della Polizia

La Polizia di Stato di Modena ha eseguit un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due bande di albanesi accusate di gestire attività illecite legate a droga e prostituzione. Il giro d'affari dei gruppi criminale era di oltre 180mila euro con centinaia di 'clienti' da tutta la regione e una ventina di donne dell'est Europa come vittime. La faida tra le due bande ha portato il 5 aprile 2018 a una sparatoria in via Emilia Est.

Sono state eseguite perquisizioni in vari appartamenti, nelle zone di San Damaso, Castelfranco Emilia e Rubiera (Reggio Emilia), con impegnati 30 investigatori della squadra mobile e altri venti poliziotti della Questura e reparti del reparto prevenzione crimine, Volanti e Scientifica, oltre che personale del reparto Volo di Bologna.