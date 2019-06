Video con pistola, polemica a Ferrara su candidato Lega

E' polemica a Ferrara, dove domenica si vota per il ballottaggio, per un vecchio video di un candidato al consiglio comunale della Lega, Stefano Solaroli, nel quale si vede egli stesso a letto con una pistola . Si tratta di un video di qualche anno fa, pubblicato su Youtube, che è stato tolto dalla rete e diffuso nelle ultime ore.

La vicenda ha suscitato polemiche: "fanno i moderati, fanno quelli che baciano il crocefisso, ma questo video racconta bene quello che sono. Quest'uomo, se Alan Fabbri vincerà le elezioni, entrerà in consiglio comunale a Ferrara", dice il segretario regionale del Pd Paolo Calvano.

Il diretto interessato ha fatto un altro video su Facebook.

"Il video originale, vecchissimo, durava otto minuti - dice Solaroli - ed è stato tagliato e cucito. Io parlavo di felicità, avevo appena pulito quell'arma, regolarmente detenuta. Questa è la macchina del fango che si muove. Io l'ho eliminato dalla rete e non è mai stato su Facebook". Solaroli ha annunciato querele nei confronti di chi ha diffuso il video.

Domenica a Ferrara si sfidano il candidato della Lega Alan Fabbri, che al primo turno ha preso il 48,5% e quello del Pd Aldo Modonesi che parte dal 31,6%.