Uomo scomparso da due giorni a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 2 GIU - Sono in corso da ieri le ricerche di un uomo di 64 anni che da due giorni è scomparso nel nulla.

Si tratta di Gian Paolo Bertuzzi, un operaio artigiano che vive con la famiglia alle porte di Piacenza. Avrebbe dovuto tornare a casa dopo il lavoro in un'azienda della zona, ma non è mai arrivato e il suo telefono cellulare squilla a vuoto da 48 ore.

I carabinieri della Compagnia di Bobbio stanno conducendo le indagini sulla sua scomparsa e hanno diffuso una sua foto. E' vestito con abiti scuri da operaio e viaggia a bordo di un pick-up Nissan cassonetto verde.