Bimbo di 11 mesi rimane chiuso in auto

(ANSA) - BOLOGNA, 2 GIU - Un bimbo di 11 mesi è rimasto chiuso in auto ed è stato fatto uscire dai Vigili del Fuoco. E' successo questo pomeriggio, intorno alle 17, in località San Gabriele a Baricella in provincia di Bologna. Da una prima ricostruzione, sembra che il bambino sia rimasto nella vettura dopo che è scattato il sistema automatico di chiusura. La madre ha chiamato immediatamente il 115. Sul posto anche un ambulanza del 118. Il piccolo è stato fatto uscire dalla vettura in pochi minuti dai Vigili del Fuoco, sta bene e non ha avuto bisogno di assistenza medica.