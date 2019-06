A Bologna la Coppa Campioni di baseball

(ANSA) - BOLOGNA, 2 GIU - Da martedì Bologna diventa capitale del baseball europeo: si svolgerà infatti, fra gli stadi Falchi in città e Bondi a Castenaso, la final eight della Coppa dei Campioni di baseball.

Due squadre italiane in campo: la Fortitudo Bologna e il ParmaClima. Dovranno vedersela con le due favorite olandesi, i Curacau Neptunus di Rotterdam e i L&D Amsterdam. Partecipano anche i tedeschi del Bonn Capitals, i francesi del Rouen Huskies, i cechi dell'Ostrawa Arrows, e i belgi del Deurne Spartans.

Previsti due gironi (da martedì e giovedì), le prime due classificate si qualificheranno per le semifinali, in programma venerdì. Sabato alle 20.30, al Falchi, la finale che laureerà la squadra campione d'Europa.