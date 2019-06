Muti apre Sagra Musicale Malatestiana

(ANSA) - BOLOGNA, 1 GIU - Sarà il maestro Riccardo Muti alla guida dell' Orchestra Giovanile Luigi Cherubini con una selezione da Le Nozze di Figaro di Mozart ad aprire il 3 agosto, al Teatro Galli di Rimini la Sagra Malatestiana giunta alla 70/a edizione e che vedrà, tra gli appuntamenti di spicco, quello con sir Simon Rattle, successore di Claudio Abbado sul podio dei Berliner Philharmoniker, alla testa della London Symphony Orchestra in un programma che spazia dalle Danze ungheresi di Johannes Brahms alla Seconda Sinfonia di Sergej Rachmaninov. Nella città romagnola, ancora si esibirà la Rotterdam Philharmonic Orchestra guidata da Lahav Shani con Petrushka di Stravinkij e La Valse di Ravel e il Concerto per violino in sol minore di Bruch che vedrà la partecipazione della giovane Vilde Frange. Sul podio, tra gli altri, Jordi Savall che affronterà la Terza e la Quinta Sinfonia di Beethoven e il maestro venezuelano Gustave Dudamel con un programma incentrato sulla Seconda Sinfonia di Schubert e la Seconda Sinfonia di Brahms.