Al via 14/a edizione di RiminiWellness

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - Al via, alla Fiera di Rimini, la 14/a edizione di RiminiWellness, la rassegna organizzata da Italian Exhibition Group - società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza - dedicata a fitness, alimentazione sana, sport, formazione e divertimento. Ad aprire la kermesse un talk-show al quale sono intervenuti Gianmarco Tamberi, campione del mondo indoor ed europeo di salto in alto, e Marco Orsi, campione europeo e bronzo mondiale di nuoto in vasca corta. Il mondo del benessere, solo in Italia, coinvolge 18 milioni di appassionati per un giro d'affari di circa 10 miliardi l'anno e in fiera, nella città romagnola, porta in scena tutte le novità del settore a partire dalle app per gestire ogni aspetto dell'allenamento, per arrivare ai top sportivi double-face idratanti e rassodanti, agli specchi digitali per controllare la postura, dagli allenamenti modello 'Tarzan' o in stanze sotto zero ai macchinari per automassaggi o per riattivare il metabolismo con raggi infrarossi.