Navette People Mover bianco-rosso-blu

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAG - Si 'vestono' con una livrea bianco, rossa e blu - in omaggio alla bandiera degli Stati Uniti - le navette del 'Marconi Express', il People Mover atteso a breve a collegare la stazione ferroviaria di Bologna all'aeroporto 'Marconi'. Le tinte per le navette - che sulla fiancata porteranno lo slogan 'Da Blq agli Usa' - sono quelle della compagnia American Airlines, cui farà capo il nuovo volo diretto Bologna-Philadelphia in partenza il 7 giugno, e resteranno sui vagoni per 6 mesi.

In questo modo viene realizzato l'accordo tra Aeroporto Marconi, American Airlines e Marconi Express - la società incaricata della realizzazione e gestione del servizio di trasporto su rotaia sopraelevata - per la personalizzazione delle navette. Il servizio di collegamento entrerà in funzione a breve, ma i convogli sono già visibili lungo tutto il percorso, in quanto impegnate nella fase di pre-esercizio definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.