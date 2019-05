Nuova vita per ex Monte Pietà a Bologna, diventa supermarket. FOTO

Custode di pegni e speranze dei poveri nel 1500, poi banca negli anni '50 e prossimamente tempio - commerciale - dell'enogastronomia: è la nuova vita dell'ex Monte di Pietà di Bologna che dopo un lungo iter autorizzativo, condito anche di polemiche, ha ottenuto il via libera per la riconversione. I lavori ai cantieri apriranno lunedì e l'inaugurazione dello store è prevista, salvo imprevisti, per il 21 novembre.

Nello storico edificio che si affaccia sulla centrale via Indipendenza nel capoluogo emiliano aprirà un nuovo 'Sapori&Dintorni' di Conad, sarà il ventunesimo in Italia, punto vendita che punta a valorizzare l'eccellenza enogastronomica italiana e le produzioni locali. Ospiterà una parte 'market', con una fornita piazza del fresco, un bar, un ristorante e una enoteca in miniatura sotto suggestive volte a crociera. Il progetto architettonico è stato illustrato oggi sul posto dai vertici di Nordiconad, che sul progetto ha investito 3 milioni di euro, e dall'architetto che lo ha curato.