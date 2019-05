Giornata rifugiato, Rimini porto sicuro

(ANSA) - RIMINI, 28 MAG - Musica e parole il 20 giugno a Rimini, in occasione della Giornata internazionale del rifugiato, per affrontare grazie all'arte e alle canzoni il tema dei viaggi dei migranti. 'Rimini porto sicuro' è il titolo della manifestazione, organizzata dal Comune con l'associazione Arcobaleno, che porterà sul palco allestito a pochi passi dal molo Modena City Ramblers, Pierpaolo Capovilla, 'I racconti delle nebbie' (Paolo Benvegnù e Nicholas Ciuferri), O Zulù (99 Posse), Punkreas, Giulio Casale, Cesare Malfatti (fondatore de La Crus con Mauro Ermanno Giovanardi e Alessandro Cremonesi) e i Marlene Kuntz.

Ci sarà spazio anche per le testimonianze di Stefano Calabrò, sindaco di S.Alessio, piccolo paese in Aspromonte diventato caso-scuola di integrazione dei rifugiati nel tessuto economico e sociale di quella realtà, e del fotoreporter Stefano Schirato, impegnato nel racconto di temi sociali attraverso le immagini.

"La giornata - spiega il vicesindaco Gloria Lisi - sarà un'occasione di confronto e riflessione".