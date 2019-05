Travolta in strada, muore davanti amici

Tragedia della strada nella notte fra sabato e domenica nel Reggiano. Una donna di 47 anni, Samantha Prandi, originaria di Mantova ma residente a Carpi (Modena), ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno all'una sulla via Emilia a Villa Cella, nella periferia ovest di Reggio Emilia. La donna stava attraversando la strada per raggiungere la sua auto dopo una serata trascorsa con gli amici in un ristorante. La donna è stata travolta da una Ford Fiesta rossa, guidata da un reggiano di 39 anni. Inutili i soccorsi, la donna è morta sul colpo sotto gli occhi delle amiche. Ora la salma è a disposizione della magistratura che ha avviato le indagini per omicidio stradale, condotte dalla polizia municipale di Reggio Emilia. Il conducente è stato sottoposto ai rilievi tossicologici e si attendono i risultati.