Comunali in Emilia-Romagna, Muzzarelli verso bis a Modena. Reggio al ballottaggio

Potrebbe farcela al primo turno il sindaco uscente di Modena Gian Carlo Muzzarelli, centrosinistra, a caccia della riconferma nella città emiliana. Secondo la prima proiezione pubblicata da Opinio per la Rai è infatti al 51,3%. Staccato il candidato del centrodestra Stefano Prampolini, fermo al 30,6%, che spera comunque nel ballottaggio. Andrea Giordani del M5s si fermerebbe al 12,3%. A Reggio Emilia, invece, sempre secondo le proiezioni Opinio-Rai, sembra inevitabile il ballottaggio che però Luca Vecchi, sindaco uscente del Pd, affronterebbe con circa 15 punti di vantaggio: è dato infatti al 44,9% contro il 30,7% di Roberto Salati del centrodestra. Silvia Ognibene del M5s è al 16,6%.

LE EUROPEE IN EMILIA-ROMAGNA

Oltre alle europee si è votato in 235 comuni emiliano-romagnoli. Nei 35 Comuni superiori ai 15mila abitanti se nessun candidato avrà raggiunto la maggioranza assoluta si tornerà alle urne il 9 giugno per il ballottaggio. Proiettando i voti delle europee sulle comunali appare ardua l'impresa per i candidati di farcela al primo turno, tuttavia nelle comunali il voto è influenzato dalle dinamiche locali e dalla popolarità dei candidati, quindi non sono escluse sorprese, con sindaci che potranno festeggiare l'elezione già stasera.

LO SPOGLIO IN TEMPO REALE